Não haverá solução governativa com o Chega, diz Montenegro

“Não haverá nenhuma solução governativa na Madeira que tenha a contribuição do Chega. E eu quero dizer-vos que aquilo que vai ou pode acontecer na Madeira é aquilo que vai ou pode acontecer no país. O mesmo é dizer que nós não vamos governar nem a Madeira, nem o país, com o apoio do Chega, porque não precisamos”, salientou Luís Montenegro.

O presidente do PSD falava na Madeira, depois de a coligação PSD/CDS ter falhado a maioria absoluta (24 deputados) nas eleições de hoje para o parlamento regional.

Em declarações aos jornalistas, Montenegro adiantou ainda que os resultados eleitorais são “todos assumidos integralmente” por si, sublinhando, porém, que ficou “muito satisfeito” com a votação obtida nas legislativas.

“Quanto às condições de governabilidade, a mim compete-me dizer que somos um partido que preza muito a autonomia, quer do ponto de vista da administração, quer do ponto de vista do funcionamento interno”, afirmou o líder do PSD, ao salientar que não se vai “imiscuir diretamente nas decisões que cabem ao PSD/Madeira e ao seu líder”, Miguel Albuquerque.