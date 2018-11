As mais lidas

Perante os jornalistas, Henriques sublinhou a justiça do vencedor da partida e apontou aquilo que a equipa não conseguiu fazer, principalmente na primeira parte.

“Em todos os jogos, entramos para conquistar pontos. Hoje (domingo) não fomos a equipa que tem habituado toda a gente neste campeonato. Mas isto não belisca nada do que fizemos até agora. O que queremos é a manutenção”, ratificou o treinador dos encarnados de Ponta Delgada na conferência de imprensa após a derrota por 2-0 frente ao Vitória de Guimarães, em jogo da 10.ª jornada.

O treinador do Santa Clara, João Henriques, reconheceu que a sua equipa não realizou uma boa exibição no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, sublinhando que este facto não coloca em causa o objetivo e o trabalho entretanto desenvolvido.

