Nani estreia-se a marcar pelos Orlando City

Transferido no início do ano do Sporting para o conjunto da Florida, Nani marcou o primeiro golo aos 31 minutos, após uma assistência do compatriota João Moutinho, dando o triunfo aos Orlando City aos 89, na marcação de uma grande penalidade.

Este triunfo permitiu aos Orlando City subir ao quinto posto da Conferência Este, com oito pontos, a cinco dos líderes Columbus Crew.