MusicMundo no Teatro Ribeiragrandense

As mais lidas

O espetáculo contará ainda com apontamentos de canto, por Alexandra de Medeiros Pacheco e de dança, por Margarida Cruz Fonseca.

O Teatro Ribeiragrandense é palco amanhã, dia 27 de outubro, do concerto levado a cabo pela Filarmónica Nossa Senhora das Neves, dirigida pelo Maestro Hélio Soares, a partir das 21h30, integrado no MusicMundo.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok