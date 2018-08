Músicas do mundo no festival Maré de Agosto 2018

O festival Maré de Agosto assinala em 2018 a sua 34ª edição e acontece nos dias 23, 24 e 25 do mês de agosto. A Baía da Praia Formosa já está pronta a receber os muitos festivaleiros que visitam Santa Maria neste que é o mais antigo festival do país em continuidade.

Muitos forasteiros já começam a chegar à ilha de Santa Maria por via aérea ou marítima e é já difícil reservar alojamentos e transportes para esta ilha que se transforma nestes dias de festa.





O Governo Regional dos Açores concedeu Tolerância de Ponto no dia 24 por ser o maior evento cultural da ilha e o primeiro festival do género nos Açores.





No dia 23 agosto sobem ao palco Yarah Bravo, Djeli Moussa Condé, Groundation. A 24 atuam Camané, Orlando Julius & The Heliocentrics, e os açorianos Ronda da Madrugada. No último dia, domingo 25, Linda Martini, Terrakota, Dubioza Kolektiv, para delícia dos fãs.



A Maré de Agosto é apelidade por muitos por festival das músicas do mundo, com diversas origens e muito frequentemente pela primeira vez em Portugal.