Músicas do Mundo em Ponta Delgada

Luís A. Bettencourt, Pilar Silvestre e Paulo Bettencourt levam, esta semana, ao palco da Praça do Município, Músicas do Mundo. Trata-se de mais um concerto integrado no programa das Noites de Verão de Ponta Delgada, que terá lugar a 30 de agosto (quinta feira), a partir das 21h30.

De acordo com nota da autarquia, na quarta-feira, dia 29 de agosto, também a partir das 21h30, a animação itinerante regressa ao centro histórico da cidade com uma performance de fogo pelos Fungis Magic Truxis | Associação 9 Circos.

Na sexta feira, 31 de agosto, às 21h30, no palco das Portas da Cidade, terá lugar o concerto pelos ENGLE.

Setembro chega com muita animação infantil no centro histórico. Assim, a 1 de setembro, a partir das 20h00, o programa das Noites de Verão começa por ser dedicado às crianças, com os pula-pula no lado norte do Largo da Matriz. Às 21h30, nas Portas da Cidade, terá início o concerto da Banda União dos Amigos, das Capelas.

A 2 de setembro, ainda a partir das 21h30, nas Portas da Cidade, atuará o Rancho Folclórico de Santa Cecília, da Fajã de Cima.