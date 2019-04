Música nas tardes de domingo e feriados em Nordeste

O município do Nordeste lança este ano um programa cultural de animação a ter lugar nas tardes de domingo, intitulado “Matiné Musical”, que tem o seu início no próximo domingo.

Desta forma, no próximo domingo, o Jardim Municipal da Vila de Nordeste, acolhe a Filarmónica Imaculada Conceição, da Lomba da Fazenda, a partir das 15 horas. No feriado de 1 de maio, é a vez da Filarmónica Eco Edificante, da Vila do Nordeste, concerto este comemorativo do aniversário da banda.

A Filarmónica Estrela do Oriente, da freguesia da Algarvia, encerra as matinés programadas para estes meses de primavera, estando a sua atuação agendada para o dia 12 de maio.