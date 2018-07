Museu Municipal da Ribeira Grande recebe exposição de arte piscatória

A exposição “Da terra ao mar” apresenta um conjunto variado de artefactos relacionados com a atividade piscatória, entre os quais o salto e vara, corrico, palangres de fundo e linhas de mão, covos e as gaiolas e redes de cerco, diz nota.

A pesca nos Açores remonta à colonização das ilhas e explora cerca de oitenta das mais de quinhentas espécies marinhas que compõem o ecossistema. As artes de pesca utilizadas nos Açores são, maioritariamente, artesanais e com um impacto reduzido no meio ambiente marinho.

Tendo a vila de Rabo de Peixe o maior número de população, é também nesta que se encontra o maior porto de pescas da região. A atividade da pesca é notória nesta localidade desde o início do seu povoamento, setor que contribui em parte para a economia local e regional. Sendo assim, todosos artefactos patentes nesta exposição foram recolhidos junto desta comunidade.