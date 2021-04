Dia 10 de abril

Museu Francisco de Lacerda recebe espetáculo da Companhia de Teatro Cães do Mar

O Auditório do Museu Francisco de Lacerda, em São Jorge, acolhe, sábado, dia 10 de abril, pelas 21 horas, o espetáculo de teatro “Os Amores Encardidos de Padi & Balbina – Uma Dúbia Estória do Revenge”, da Companhia de Teatro Cães do Mar.