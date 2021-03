O Museu Francisco de Lacerda convida as crianças e famílias a dar um passeio pelos jardins da instituição e a descobrir a variedade de plantas que aí se encontram, bem como a aprender a distingui-las.





A oficina pretende ensinar os mais novos a identificar o que veem nos jardins na primavera.





O encontro vai acontecer no próximo sábado, entre as 14h30 e as 16h30.