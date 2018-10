Museu Francisco de Lacerda, em São Jorge, inaugura “Código Postal: A2053N”, de Pepe Brix

O nome desta exposição designa o código de matrícula do navio bacalhoeiro "Joana Princesa", no qual Pepe Brix esteve embarcado durante três meses e meio, de que resultou este trabalho de fotografia, já publicado pela National Geographic Magazine, refere nota do Gacs.







A inauguração vai contar com a presença do fotógrafo para uma conversa, aberta a todos os interessados, sobre a vida a bordo de um dos últimos navios portugueses de pesca longínqua.







A exposição estará patente até 12 de janeiro.







Pepe Brix já realizou vários trabalhos fotográficos em diversas partes do mundo, que foram tema para exposições e livros.







O fotógrafo, que é colaborador da revista National Geographic, venceu, em 2015, venceu o Prémio Gazeta, na categoria Fotojornalismo.