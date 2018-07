Museu Francisco de Lacerda alarga projeto "Bibliocaixas - Biblioteca Itinerante"

O alargamento do projeto tornou-se possível através das parcerias estabelecidas com as Casas do Povo do Norte Grande e do Norte Pequeno, com a Santa Casa da Misericórdia das Velas e com a Casa de Providência de São José, permitindo promover o interesse pelo livro e pela leitura, diz nota do Gacs.



Este projeto, que visa aproximar a biblioteca dos cidadãos, proporcionando-lhes um maior contacto com os livros e favorecendo o empréstimo domiciliário, consiste num serviço itinerante de empréstimo coletivo de livros às juntas de freguesia, casas de povo e instituições particulares de solidariedade social da ilha de São Jorge.



O projeto “Bibliocaixas – Biblioteca Itinerante” teve início em março, numa parceria com as juntas de freguesia dos Rosais, de Santo Antão e da Urzelina, tendo sido já requisitados 114 livros junto destes parceiros.