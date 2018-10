Museu dos Baleeiros apresenta "Variações do Silêncio", de Rita Morais

O Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, inaugura na próxima sexta-feira, dia 2 de novembro, pelas 21 horas, a vídeo-instalação "Variações do Silêncio", de Rita Morais.

Esta vídeo-instalação projetada sobre vidro inclui imagens da ilha do Pico, recolhidas ao longo de vários meses no ano passado, refere nota.





Rita Morais estudou vídeo na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e trabalha como programadora de cinema na cidade do Porto, sendo cofundadora, juntamente com Gina Ávila Macedo, do Landscapes - Mostra Internacional de Cinema na Paisagem, que teve a sua primeira edição em agosto, na ilha do Faial.





Esta vídeo-instalação estará patente ao público até 31 de dezembro, podendo ser visitada de terça-feira a domingo, das 9h30 às 17 horas.