Museu do Trigo acolheu tarde de fados

A Câmara Municipal da Povoação, através do seu Museu do Trigo, promoveu no passadodomingo, uma tarde de fados, abrilhantada pelo Grupo de Fados da Povoação.

Após a atuação do grupo, foi oferecido uma medalha aos tocadores, Pedro Magalhães e Norberto Carvalho e à fadista Fátima Silva, como forma de agradecimento, pela tão prestimosa colaboração, diz nota de imprensa.





No final, foi servido um lanche, oferecido pela autarquia da Povoação. A tarde de fados no Museu fez parte do plano anual de atividades do Museu do Trigo de São Miguel.





Recorde-se que o Museu do Trigo, localizado entre as lombas do Loução e Alcaide, está diariamente aberto das 9 às 17 horas e durante o fim-de-semana das 11 às 16 horas.