Museu de Angra do Heroísmo promove "Domingos com Música"

A Direção Regional da Cultura, através do Museu de Angra do Heroísmo, inicia domingo, pelas 11h00, o programa de concertos gratuitos denominado "Domingos com Música, que decorre de julho a setembro no coro da Igreja de Nossa Senhora da Guia.

Esta é a segunda edição deste programa, iniciado em 2017 e protagonizado pelo organista residente no Museu de Angra do Heroísmo, Gustaaf van Manen, que executará um conjunto de peças de compositores dos séculos XVII e XVIII no órgão histórico existente naquele templo.

Especialmente dedicado aos turistas que visitam Angra do Heroísmo durante a temporada estival, este programa de concertos pretende, segundo nota do Gacs, dar a conhecer as sonoridades únicas daquele órgão, construído, em 1788, por António Xavier Machado e Cerveira, o mais conceituado organeiro português de todos os tempos, que produziu mais de uma centena de instrumentos deste género.