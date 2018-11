Museu Carlos Machado inaugura exposição "António Eduardo Soares de Sousa em Três Estações"

Desde a série de desenhos a tinta da China do início da década de 50, que mostram um autor comprometido com o movimento neorrealista, até à paisagem que gradualmente se liberta do contágio da arquitetura para se apresentar sonhadora, passando pela figuração em alegorias satíricas, reveladoras de um universo fantástico, esta exposição dá a conhecer a extensa obra do artista micaelense, refere nota informativa.







António Eduardo Soares de Sousa, natural de Ponta Delgada, foi viver para Lisboa, onde frequentou as aulas preparatórias do pintor Domingos Rebelo, sendo admitido no Curso Superior de Arquitetura da Escola de Belas-Artes de Lisboa.







Foi distinguido com uma menção honrosa na 1.ª Exposição Universitária de Ilustração de Poesia, em 1954, na Faculdade de Letras de Lisboa, e, após o regresso a Ponta Delgada, expôs, pela primeira vez nos Açores, na Galeria Arco 8, em 1985.







Em 1994, o Museu Carlos Machado promoveu uma mostra retrospetiva com trabalhos realizados desde 1952, realizando agora, 24 anos depois, uma nova exposição de António Eduardo Soares de Sousa, envolvendo mais de seis décadas de prática artística num conjunto selecionado de obras, que, por vontade do artista e da instituição, passou a integrar a coleção de arte do Museu.







A mostra pode ser visitada até 17 de fevereiro.