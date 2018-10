Museu Carlos Machado encerra exposição "Imagem, Identidade e Turismo"

A mostra foi realizada com base numa recolha de testemunhos escritos, objetos artísticos, artesanais, iconográficos, audiovisuais e de artes decorativas, efetuada no Museu Carlos Machado e junto de outras entidades públicas e privadas, pretende mostrar como, em momentos específicos da história dos séculos XIX e XX nos Açores, as condições sociais, políticas e económicas e, sobretudo, culturais, determinaram as construções patrimoniais e identitárias, e como estas se foram transformando em imagens icónicas potencializadas em contexto da atividade turística.

Nesta mostra, valorizam-se, assim, os materiais que testemunham a divulgação dos Açores e, particularmente, de São Miguel desde o final do século XIX até à década de 1970.