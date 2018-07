Murilo, ex-Nacional, assina por cinco épocas pelo Sporting de Braga

As mais lidas

"Consegui conquistar um título no meu último clube e espero dar sequência esta temporada, levantando mais um troféu aqui, no Sporting de Braga", perspetivou.

Esquerdino, Murilo define-se como "um extremo que gosta de jogar pelo lado direito do campo", assim como "um bom batedor de livres, com qualidade na finalização e boas assistências também".

"Fiz uma excelente época no Nacional e é verdade que apareceram algumas propostas, mas quando surgiu o interesse do Sporting de Braga nem pensei duas vezes", disse.

O extremo, que inicia na segunda-feira os treinos com os novos colegas, ajudou o Nacional a subir de divisão e a sagrar-se campeão da II Liga com 13 golos.

"É um grande salto, algo que sempre tive em mente, porque todo o atleta tem de ter ambição e eu sou ambicioso. Venho para ajudar, seja com golos ou assistências, e fazer o Sporting de Braga chegar aos grandes objetivos da época", disse o mais recente reforço dos ‘arsenalistas' ao sítio oficial do clube.

O avançado brasileiro Murilo, ex-Nacional, assinou por cinco temporadas com o Sporting de Braga, informou este domingo o clube da I Liga de futebol.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok