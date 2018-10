Município de Ponta Delgada recebe distinção da Academia do Bacalhau

Uma distinção que, para o presidente da câmara, representa “uma partilha entre aquelas que são as causas da academia e aquele que é o objetivo do município de bem acolher a força viva da sua comunidade e em particular aquilo que a Academia do Bacalhau de São Miguel representa pelos seus valores e princípios”, disse, citado em nota de imprensa.





José Manuel Bolieiro, expressou ainda, em nome pessoal e institucional a sua “gratidão e orgulho” pelo reconhecimento e destacou a “excelência” da Academia, pela qualidade dos associados – com o seu seu saber, experiência e generosidade - e dos valores e princípios que professa e cumpre.





No encontro que manteve que a direção da Academia do Bacalhau, o autarca, anunciou uma nova sede para a Academia de forma a cumprir com a “vontade, necessidade e oportunidade” da mesma e, simbolicamente, ofereceu para o espólio da instituição dois livros relacionados com Gastronomia: uma edição dos Sabores de Ponta Delgada, de António Cavaco, e o livro “As mesas que ainda ninguém experimentou”.