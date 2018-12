Município de Ponta Delgada incentiva alimentação saudável nas escolas

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada tomou, esta terça-feira, o pequeno-almoço na Escola Linhares Furtado, em Ponta Delgada, com um grupo de crianças do pré-escolar e os respetivos pais.

Um evento que marcou a abertura do Clube do Pequeno-almoço, organizado pela Equipa de Saúde Escolar, com o apoio da autarquia através do PDL Saúde, e da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel (USISM), com o intuito de alertar para a importância de tomar a primeira refeição do dia e dar dicas que assegurem um pequeno-almoço saudável.





Na ocasião, José Manuel Bolieiro, reafirmou a aposta do município de Ponta Delgada na saúde e na alimentação saudável, refere nota de imprensa.





A mesma nota explica que através do Grupo PDL-Saúde, têm sido recorrentes os rastreios e as ações de sensibilização nas escolas do concelho, em áreas que versam não só a alimentação saudável mas também a obesidade, educação afetivo-sexual, saúde oral, alcoolismo, higiene corporal, entre outras.





Refira-se que o Grupo PDL-Saúde é composto por uma equipa multidisciplinar (saúde, educação, social) que desenvolve, junto das escolas dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e do Ensino Secundário do Concelho, ações de sensibilização em parceria com outras entidades, abrangendo, anualmente largas centenas de alunos.