Município de Ponta Delgada distinguiu pessoas e coletividades

A cerimónia decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho e distinguiu três personalidades que, com relevo, contribuíram para a história coletiva de Ponta Delgada e dos Açores e foi reconhecido o significante mérito a três instituições do concelho: José Machado da Luz, Natália Tomás de Medeiros de Almeida (a título póstumo), Carlos Eduardo da Silva Melo Bento, Clube União Sportiva, Santa Clara SAD e Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada.

No dia da Imaculada Conceição, no Salão Nobre dos Paços do Concelho o Município de Ponta Delgada distinguiu “o mérito de pessoas, individualmente consideradas e pessoas coletivas, promovendo o seu reconhecimento público, por merecimento e consideração devida a cada um”.

Um entendimento que justifica o reconhecimento das pessoas e das instituições que “têm este valor” e um ato de “Justiça e distinção para os nossos homenageados” e de “honra e cumprimento do seu dever para o Município e para nós”, sustentou o edil.

O comerciante José Machado da Luz recebeu o “Diploma de Reconhecimento Municipal”, na sequência da sugestão de distinção subscrita por um grupo de munícipes (Jaime Cabral, Rui Pacheco, Jacinto Gil, Carlos Decq Mota, Francisco Guedes, Luís Silva Melo, Cristiano de Sousa, Manuel Arruda, Luís Oliveira e Mário Fortuna). Como referiu o Presidente de Ponta Delgada, “o convívio contemporâneo com a personalidade que evocamos e coletivamente distinguimos inspira-nos ainda mais a reconhecer os bons exemplos de vida”.

O filho Luís Manuel Pinheiro Machado da Luz, por seu turno, agradeceu a proposta e a provação da distinção e a escolha, significativa para o homenageado, da data e do local para a cerimónia, sendo esta “a melhor prenda que Ponta Delgada lhe poderia ter oferecido”.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada atribuiu, a título póstumo, a “Medalha de Mérito Municipal” à professora e escritora Natália Tomás de Medeiros de Almeida, proposta pela Associação Seniores de São Miguel. Através de uma mensagem lida pelo Presidente da Comissão Municipal Distinções Honoríficas, o marido, Luís Pereira de Almeida, em nome da família, expressou a sua “emoção e gratidão” e agradeceu à cidade, na pessoa do seu Presidente, a distinção. “Fui aluno e admirador da sua personalidade e dedicação cultural e educativa. A sua evocação é e sempre será uma lição e uma inspiração”, destacou José Manuel Bolieiro.

O cidadão Carlos Melo Bento também recebeu a “Medalha de Mérito Municipal”, proposta pelo Partido Socialista, aprovada por unanimidade em reunião camarária, pelos relevantes e abnegados serviços que ao longo da sua vida tem prestado dos Açores e em especial de Ponta Delgada. O edil afirmou ser “sempre uma alegria renovada reencontrá-lo interessado e ativo em tantas ocasiões referentes a iniciativas culturais e de resgate de memória e de identidade histórica da nossa terra e da nossa gente”, acrescentando que “o seu convívio e ação pelas vias cívica, cultural e profissional inspira-nos”. O homenageado congratulou-se com a “honra” concedida.

Também foram distinguidas três entidades: o Clube União Sportiva,a Santa Clara SAD distinguida com a “Medalha de Mérito Municipal”, Rui Cordeiro, Presidente, dedicou o “prémio” a todos os santaclarenses.

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada também recebeu a “Medalha de Mérito Municipal”, por sugestão conjuntamente subscrita pelo Doutor Sérgio Rezendes, Cadetes do Mar, Cadetes da Defesa e alunos das turmas 1 e 2 do 9º ano do Colégio do Castanheiro. O Comandante da Zona Marítima dos Açores manifestou gratidão pelo reconhecimento.

“Sinto-me, creio que nos sentimos todos, gratos pelo vosso adquirido e legado” e “pelo momento presente, que evoca justo reconhecimento de méritos e estimula a boas práticas inspiradas nos bons exemplos de Ser, de Estar e de Fazer”, considerou o Presidente do Município no final da cerimónia, dirigindo uma palavra de agradecimento aos proponentes das distinções hoje entregues e à Comissão Municipal de Distinções Honoríficas todo o trabalho de fundamento das distinções e a organização da cerimónia, “plena de significado, merecimento e emoção”.