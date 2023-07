Município de Ponta Delgada apoia Filarmónica Fundação Brasileira

Segundo a autarquia presidida por Pedro Nascimento Cabral, a verba tem como objetivo “a dinamização cultural, assegurando a diversidade musical e proporcionando aos cidadãos oportunidades regulares de contacto com tradições locais”.

“Este apoio reflete o nosso compromisso em preservar e promover a nossa herança musical e cultural. Esta renovada parceria vai fortalecer ainda mais o já exemplar trabalho desenvolvido por esta banda mosteirense. Estamos investindo no desenvolvimento artístico e no bem-estar da nossa comunidade como um todo”, afirmou o autarca após a sessão de assinatura do protocolo.

A Sociedade Recreativa Filarmónica Fundação Brasileira é uma instituição sem fins lucrativos, com sede na freguesia de Mosteiros e ostenta o título de banda mais antiga do concelho de Ponta Delgada.