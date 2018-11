Município de Angra do Heroísmo apoia 127 estudantes universitários

A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo realiza este ano o seu maior investimento de sempre no apoio a estudantes angrenses através do programa Estuda +, apoiando no total 127 os alunos apoiados que ingressam pela primeira vez ou que se encontram a frequentar cursos pós-secundários e superiores no ano letivo 2018/2019.

O Estuda +, segundo explica nota de imprensa, é um sistema complementar de apoio à frequência de cursos pós-secundários e superiores, destinado a alunos residentes no concelho de Angra do Heroísmo ou oriundos de cidades e vilas com as quais o município mantenha acordos de geminação ou parceria, que aceitem o compromisso de exercer a sua atividade profissional na ilha Terceira após a conclusão da sua formação inicial.





A procura pelo sistema de apoio tem crescido de ano para ano, atingindo em 2018 o maior número de alunos e o maior volume de investimento de sempre.

Para o vereador Guido Teles, citado em nota de imprensa “o programa Estuda + é um dos mais importantes sistemas de apoio que o Município aplica. Trata-se de uma aposta no nosso mais importante recurso, os nossos munícipes. É por isso que o município investe este ano mais de 280 mil euros na qualificação dos nossos jovens, continuando a cumprir com o compromisso de criar condições para que nenhum estudante angrense deixe de prosseguir os seus estudos superiores por falta de condições económicas da sua família”.





Desta forma, do total de 127 alunos, 46 são novos candidatos e 81 beneficiam da renovação do apoio, sendo que 92 dos alunos apoiados beneficiam do Escalão I, 17 beneficiam do Escalão II e 18 beneficiam do Escalão III.





Assim, no Escalão I os beneficiários têm direito a uma bolsa de estudo mensal que corresponde a metade do valor da retribuição mínima garantida nos Açores, à comparticipação de juros em 100% relativos a empréstimos contraídos para a frequência do ensino superior e à amortização do capital em dívida do respetivo crédito. Os estudantes que frequentam o Polo Universitário de Angra do Heroísmo têm ainda direito a um complemento de bolsa no montante de Mil euros.





No Escalão II os beneficiários têm direito à comparticipação de juros em 75% relativos a empréstimos contraídos para a frequência do ensino superior e à amortização do capital em dívida do respetivo crédito. Os estudantes que frequentam o Polo Universitário de Angra do Heroísmo têm ainda direito a uma bolsa de estudo no montante de Mil euros.





No escalão III os beneficiários têm direito à comparticipação de juros em 50% relativos a empréstimos contraídos para a frequência do ensino superior.