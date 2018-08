Município da Praia reforça ligações institucionais e políticas com entidades governativas da diáspora

A aposta no reforço das ligações institucionais e políticas com os representantes das comunidades da diáspora, a fim de agilizar e promover a concretização de investimentos na Praia da Vitória, constitui uma das prioridades do autarquia praiense.

Este foi o objetivo do encontro que reuniu o Mayor de Fall River, Jasiel F. Correia II e o presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério Dinis, integrado no trabalho que a autarquia tem vindo a desenvolver junto das comunidades da diáspora residentes nos EUA, Canadá e Brasil, apostando não só na proximidade social e cultural que caracterizam estas coletividades mas também na captação de investimento para o concelho considerando as suas potencialidades, refere nota de imprensa.





Na ocasião, o presidente da câmara, afirmou que a "cidade de Fall River, em Massachusetts, detém uma das maiores comunidades dos Açores, com importante ligação à Praia da Vitória. Neste sentido, entendemos que é importante estabelecermos estes contactos diplomáticos, a fim de acompanharmos as atividades da comunidade da Praia da Vitória em Fall River e também captarmos projetos de desenvolvimento económico e de investimento para a nossa cidade".





"O objetivo passa pelo reforço das ligações institucionais e políticas com as entidades da diáspora, assumindo a importância da vertente social e cultural na valorização da ilha Terceira e dos Açores. Para além disso, pretendemos continuar a trabalhar noutras dinâmicas do ponto de vista socioeconómico. Estamos a aprofundar contactos com empresários e possíveis investidores para agilizarmos o investimento no concelho", acrescentou o autarca.





O responsável municipal referiu ainda a importância da proximidade da Praia da Vitória com as comunidades açorianas na diáspora, destacando as raízes que unem um povo independentemente da sua localização geográfica.





Por seu turno, o Mayor de Fall River referiu que "estas ilhas são de uma extrema beleza e estou muito orgulhoso por estar aqui na Terceira durante as Festas da Praia. A beleza cultural desta terra é única e o sentimento de ilhéu é especial. A minha mãe é açoriana, da ilha de São Miguel, e as minhas raízes estão ligadas a esta região. É um orgulho estar aqui, conhecendo pela primeira vez as especificidades desta terra, que integra a região, ao nível da natureza, da gastronomia, das festividades locais e da cultura. Acredito estarem reunidas as condições para apostar nas mais-valias da ilha Terceira e, consequentemente, da Praia da Vitória. Este foi um primeiro contacto muito importante".