Município da Madalena requalifica Rua do Carmo

A Câmara da Madalena deu início às obras de requalificação da Rua do Carmo, nas imediações do Museu do Vinho, beneficiando toda aquela área de suprema importância turística.



A empreitada, executada pelos próprios funcionários da autarquia, inclui a construção de um poço absorvente para drenagem de águas pluviais, que se acumulam no pátio de entrada daquele núcleo museológico, protegendo assim a edificação e corrigindo este grave problema, adainta note da autarquia.



O empreendimento prevê ainda o arranjo urbanístico de toda a área envolvente com a colocação de calçada e criação de zonas de circulação pedonal, paisagisticamente enquadradas, favorecendo as acessibilidades e melhorando a mobilidade, em prol da promoção turística da Madalena, Capital dos Açores da Vinha e do Vinho.