Município da Madalena promove Feira de Artesanato

A vila da Madalena, na ilha do Pico, recebe já este sábado, a Feira de Artesanato, que terá lugar no Antigo Mercado do Peixe, a partir das 14 horas.



Trazendo ao centro da vila o que de melhor se produz no artesanato picoense, o certame contará com uma vasta diversidade de produtos, desde bordados, bijuteria, gravações em madeira, trabalhos manuais diversos, técnicas de guardanapos, pontilhas entre muitos outros.



A feira visa promover a atividade artesanal local e regional e paralelamente apoiar os artesãos na sua evolução empresarial, divulgando os produtos locais, numa troca benéfica para consumidores e vendedores, refere a autarquia em nota.



O apoio aos produtores locais, através da valorização e promoção dos produtos e da identidade cultural, é uma das apostas do município da Madalena, que com esta iniciativa promove ainda a dinamização da esfera social e cultural do concelho.