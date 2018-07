Município da Madalena distingue empresário Ângelo Garcia

A Câmara da Madalena vai entregar, na próxima quinta-feira, dia 2 de agosto, pelas 20h30, no Santuário do Senhor Bom Jesus Milagroso, a Medalha de Ouro do Município a Ângelo Garcia, um dos maiores empresários portugueses no mundo, liderando empresas universalmente conhecidas, como a Lucas Films, responsável pela produção da intemporal saga da Star Wars ou da emblemática série Indiana Jones.

A atribuição da medalha de ouro a Ângelo Garcia foi aprovada por unanimidade, em reunião de Câmara.