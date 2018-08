Município da Madalena atribuiu 28 bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior

A Câmara Municipal da Madalena atribuiu, esta sexta-feira, bolsas de estudo a 28 estudantes universitários do concelho, apostando na educação como factor de desenvolvimento social do município, através da captação de jovens quadros.

Na ocasião, citado em nota de imprensa, José António Soares, presidente da Câmara Municipal da Madalena, afirmou ser "fundamental apostar na nossa juventude porque eles são o futuro do nosso concelho”, incentivando ainda os jovens a regressarem à "sua terra natal e assumirem o desenvolvimento do concelho, em prol do enriquecimento de toda a comunidade".



Visando apoiar as famílias mais carenciadas, a autarquia abrirá, em setembro, candidaturas para a atribuição de novas bolsas de estudo aos estudantes com menos recursos económicos e comprovado aproveitamento escolar, acrescenta a nota da autarquia.



A aposta na educação é crucial para a Câmara Municipal da Madalena, que tem vindo a empenhar os seus melhores esforços neste domínio, tendo em 2014 celebrado um acordo com a Universidade Aberta, que viabilizou a instalação de um Centro Local de Aprendizagem na Madalena, permitindo aos alunos frequentar o ensino superior, sem ter de abandonar a Ilha.