Município da Lagoa assinala Dia Mundial da Criança com Iniciativa online

Apesar da situação pandémica atual, e estando as atividades presenciais canceladas, a edilidade lagoense quis celebrar esta data, considerando-a de grande importância, "principalmente porque as crianças são o futuro de qualquer território", justifica nota enviada pela autarquia.

Intitulada “Fantoche Libélula”, a atividade que era para ser dinamizada junto de um grupo de crianças, foi adaptada para um formato online, de forma a chegar a todo o público infantil.

Desse modo, um vídeo ficará disponível nas redes sociais do município de Lagoa e da BMTBV, no dia 1 de junho, sendo que as crianças podem, igualmente, participar com a gravação de um vídeo, através da elaboração das suas próprias libélulas e partilhar com as hashtags: #DiadaCriança; #libelinhalagoa.

Uma atividade que vem ao encontro daquilo que representa uma biblioteca, através dos livros que promove, da magia e criatividade que cada um encerra em si.