Município da Horta sela parceria com a APADIF nos 25 anos da Associação

A Câmara Municipal da Horta reafirmou na passada quinta feira a vontade de continuar a trabalhar com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da ilha do Faial no âmbito do combate e prevenção das dependências junto das crianças e jovens do concelho.

No decorrer da apresentação das comemorações dos 25 anos daquela associação, foi assinado um protocolo de cooperação, no valor de 5.000 euros, que permite alargar o projeto “Pinta ao Futuro”, a decorrer há alguns anos na escola básica do Pasteleiro, ao 1.º ciclo da Vista Alegre.

Para José Leonardo Silva, Presidente da Câmara Municipal da Horta, “este projeto e a intervenção da APADIF têm sido determinantes na prevenção primária das dependências na ilha do Faial, permitindo que as nossas crianças e jovens despertem, cada vez mais cedo, para as várias situações de risco”.

O autarca realçou o trabalho em rede realizado pelos seus vários parceiros, que levou, na passada semana, a que a questão tivesse sido colocada em cima de mesa pela Câmara Municipal da Horta, no Conselho Municipal de Segurança, numa altura em que se encontra em processo de revisão o Plano Municipal para as Dependências.

“Estamos a dar passos importantes para minimizar esta problemática”, disse, recordando a importância do trabalho social realizado pela APADIF, ao longo destes 25 anos, no concelho da Horta, que será consubstanciada na atribuição, no próximo dia 4 de julho, aniversário da cidade, da Medalha de Mérito Municipal.

A autarquia conta, ainda, apoiar as comemorações do 25.º aniversário, com várias ações a decorrer no Teatro Faialense, a maior sala de espetáculos da ilha. José Fialho, Presidente da Direção da APADIF, referiu na ocasião, o apoio do Município às atividades realizadas por aquela associação, desde a cedência do primeiro edifício onde têm instalado o ATL Boa esperança, na antiga escola da Volta, aos vários projetos realizados ao longo dos últimos anos.

As comemorações iniciaram-se com uma Noite de Fados, decorrendo já workshops em julho, lançamentos de livros e muitos outros eventos que culminam numa Gala, a 3 de dezembro, no Teatro Faialense.