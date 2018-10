Mundo Cão estreia álbum “Desligado” no Festival Literário Internacional de Óbidos

A estreia ao vivo de “Desligado”, o novo álbum dos Mundo Cão, com letras de Adolfo Luxúria Canibal, Valter Hugo Mãe e Carlos Conceição, vai ter lugar no sábado, em Óbidos, num concerto do Folio – Festival Literário Internacional.

“Faz todo o sentido que o primeiro concerto seja num festival literário”, disse à agência Lusa Pedro Laginha, vocalista da banda Mundo Cão, que no sábado protagoniza um concerto integrado no capítulo da Folia, uma das cinco vertentes do Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos.

O espetáculo dará a conhecer “Desligado”, o novo disco da banda que neste trabalho aborda a relação com a tecnologia que “faz com que andemos sempre virtualmente ligados, através dos telemóveis e das redes sociais e cada vez mais desligados de nós próprios”, explicou Laginha.

A proposta da banda é que, através das dez faixas do disco, que pela primeira vez serão tocadas ao vivo em Óbidos, o público se ligue, pelo menos durante o espetáculo “à música que explora um lado mais íntimo, um bocadinho negro de todos nós”.

“As mulheres que muito amamos sem regresso nem lamento”, é o primeiro single do disco que arranca com a alusão ao amor mais carnal, e que passa pela paixão, pela dor, pela saudade, enfim, pela “diversidade de sentimentos que marcam a alma humana”, afirmou o vocalista.

Desde convites para “ver os pavões voar” à história da “cadelita ferida e torta a resvalar para o lado do coração” o espetáculo promete prender o espetador ao longo de um concerto em que a banda interpretará faixas como “É sempre essa treta do amor eterno que me lixa” ou “Paixão malsã”, o tema que fecha disco.

O disco lançado no dia 28, com distribuição da Sony Music Portugal, marca o regresso da banda formada por Pedro Laginha (voz), Miguel Pedro (bateria), Vasco Vaz (guitarra), Frederico Cristiano (teclado) e Canoche (baixo), que “desde 2013 não sentia necessidade de criar novos temas”, disse Laginha.

Mundo Cão é uma banda de rock portuguesa, formada em Braga, em 2001, com voz do ator Pedro Laginha e letra de Adolfo Luxúria Canibal.

Gravaram o primeiro disco pela editora Som Livre, em 2007 e, nesse ano, fizeram mais de 30 concertos, com participações nos festivais Super Bock Super Rock, Paredes de Coura e Live Earth, entre outros.

O segundo disco, “A Geração da Matilha”, foi lançado em 2009 e o terceiro, "O jogo do mundo", em 2013.

Dividido em cinco capítulos (Autores, Folia, Educa, Ilustra e Boémia), O Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos decorre na vila até ao dia 07 de outubro.

O evento proporciona 831 horas de programação que envolvem 554 participantes diretos, entre autores, pensadores, artistas e criativos que integram as 26 mesas de escritores, 25 concertos e 13 exposições, num programa com mais de 185 atividades.