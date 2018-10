Mundiais de ciclismo de estrada de 2024 realizam-se na Austrália

Os campeonatos do mundo de ciclismo de estrada de 2022 vão realizar-se na Austrália, na cidade de Wollongong, anunciou este sábado a União Ciclista Internacional (UCI).

Wollongong, com cerca de 290.000 habitantes, situa-se no estado de Nova Gales do Sul, a menos de 100 quilómetros a sudoeste de Sydney. Esta será a segunda edição dos Mundiais organizada pela Austrália, depois da de 2010, em Geelong, perto de Melbourne.

"O nosso principal evento realiza-se de novo fora da Europa, após cinco edições neste continente. Isto demonstra que os nossos campeonatos do mundo se tornaram verdadeiramente universais, não só ao nível da participação, mas também da localização. O caráter global será reforçado com a sua realização em África em 2025", afirmou o presidente da UCI, David Lappartient.

As próximas três edições estão previstas para o Yorkshire, na Grã-Bretanha (2019), os cantões de Vaud e Valais, na Suíça (2020) e a Flandres, na Bélgica (2021). O organizador de 2023 ainda não foi designado, enquanto a Suíça deverá voltar a acolher os Mundiais em 2024.