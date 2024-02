No jornal desta sexta-feira, noticia-se ainda que a sobrelotação da cadeia de Ponta Delgada obrigou à transferência de mais de duas dezenas de reclusos, e que diminuíram em 2022 as empresas do setor da agricultura e pescas.

A reportagem da campanha eleitoral publicada hoje é com a CDU, mas nesta edição é possível acompanhar ainda as ações de campanha de outras nove candidaturas, e ficar também a saber de forma resumida o que está em causa nestas eleições de dia 4 de fevereiro.