Mulher encontrada morta no rio Tâmega tinha 73 anos

Uma mulher de 73 anos, residente em Chaves, foi encontrada este domingo morta no rio Tâmega, na zona das Caldas, junto às Termas de Chaves, distrito de Vila Real, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros Flavienses.

Em declarações à Lusa, o segundo comandante dos Bombeiros Flavienses disse ter recebido, pelas 08:49, o alerta para um cadáver que se encontrava no rio, junto a uma ponte, perto das Termas de Chaves mas “fora” das instalações.

A mulher de 73 anos residia em Chaves, segundo informações recolhidas pelos Bombeiros Flavienses sobre a ocorrência, registada na página da Autoridade Nacional da Proteção Civil (Prociv) como “afogamento” na freguesia de Madalena e Samaiões.

No local estiveram as corporações dos Bombeiros Flavienses e da Salvação Pública, para além da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica.