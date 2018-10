As mais lidas

O alerta foi dado pelas 17:30 e a Polícia Judiciária esteve no local e vai agora investigar as circunstâncias da morte.

Segundo a mesma fonte, há suspeitas de que se tenha tratado de um homicídio, uma vez que, no quarto da vítima, foi encontrado um martelo com vestígios de sangue.

Uma mulher de 74 anos foi hoje encontrada morta no quarto da sua casa por familiares, na freguesia de Repeses e São Salvador, concelho de Viseu, com “sinais de violência", disse à agência Lusa fonte policial.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok