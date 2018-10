Mulher detida após ter agredido o cônjuge

Acrescenta o comunicado que elementos da Esquadra das Capelas, deteve também, um homem de 27 anos, por condução de um veículo, sob a influência de álcool, com uma TAS de 1.61 g/l.



Entretanto, elementos da Esquadra da Madalena, na ilha do Pico, no âmbito da operação “Não ao Álcool e Drogas”, realizaram uma ação de sensibilização, junto de 19 alunos do 3.º Ciclo da Escola Básica e Secundária Cardeal Costa Nunes, na qual o objetivo é dissuadir, reduzir e minimizar os problemas relacionados com o consumo de substâncias

psicotrópicas e do álcool.

Também elementos da Esquadra da Horta, no Faial, e no âmbito da mesma operação, “Não ao Álcool e Drogas”, efectuaram três ações de sensibilização, junto de 39 alunos do 3.º Ciclo da Escola Básica e Secundária Manuel de Arriaga, com o objetivo de prevenir, dissuadir, reduzir e minimizar os problemas relacionados com o consumo de substâncias psicotrópicas e do álcool.