Mulher de 84 anos morre em incêndio na sua habitação em Viseu

As mais lidas

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Municipais de Viseu, do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica e da PSP, num total de 15 operacionais, apoiados por oito viaturas, e da Polícia Judiciária, adiantou a mesma fonte.

O alerta para o fogo, na avenida Afonso Cerqueira, cujas causas estão ainda por apurar, foi dado pelas 12:35, disse à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

Uma mulher de 84 anos de idade morreu este domingo na sequência de um incêndio no apartamento onde residia, na cidade de Viseu, e do qual seria a única a habitante.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok