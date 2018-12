Mulher de 80 anos morre em queda da varanda em Oliveira de Azeméis

As mais lidas

As manobras de reanimação que tentaram foram infrutíferas, pelo que uma equipa da Emergência Médica, entretanto chegada ao local, limitou-se a declarar o óbito, disse a fonte, que não soube precisar mais detalhes sobre o sucedido.

O alerta para a ocorrência registou-se pouco depois das 12:00 e, de acordo com o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, Fernando Maciel, os operacionais da corporação encontraram a mulher em paragem cardiorrespiratória.

Uma mulher de cerca de 80 anos morreu este sábado após cair da varanda de um quarto andar na freguesia-sede de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros.

