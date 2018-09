Mulher acometida por doença súbita morre na via pública em Viana do Castelo

Uma mulher morreu este domingo, em plena via pública, na freguesia de Darque, Viana do Castelo, ao que tudo indica acometida por doença súbita, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo disse que os bombeiros foram acionados, cerca das 10:23, e enviaram meior para o local, um posto de abastecimento de combustíveis, situado na Estrada Nacional (EN) 13, em Darque, freguesia da margem esquerda do rio Lima.

A mulher, cuja idade é ainda desconhecida, "terá ido beber um café com uma vizinha quando se sentiu mal".

Ao local compareceram meios do INEM e da PSP de Viana do Castelo.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo para autópsia.