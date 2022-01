Movistar confirma presença na Volta a Portugal em bicicleta

“A Movistar Team regressa à Volta à Portugal 19 anos depois da sua última participação, em 2002, quando ainda competia com o nome de i.Banesto.com”, refere a equipa em comunicando divulgado nas redes sociais.

A equipa espanhola salienta que a Volta a Portugal é uma corrida “muito querida” e que é vista pelos adeptos do ciclismo “sempre com muito interesse”, revelando que vai apostar numa formação composta por jovens ciclistas.

A presença da equipa do World Tour marca o regresso de uma formação do escalão máximo do ciclismo à prova portuguesa, o que não acontecia desde 2011, quando a Lampre esteve presente.

A Movistar conta nas suas fileiras com o português Nélson Oliveira, que está a representar Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.