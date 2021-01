Movimento quer disponibilizar autocaravanas para momentos de descanso de profissionais de saúde

O "Cama Solidária", lançado pela agência de comunicação 'uppOut', propõe que por todo o país autocaravanas, emprestadas por qualquer pessoa a profissionais de saúde e a quem está à espera nos hospitais e centros de saúde, sirvam como locais de descanso e de abrigo do inverno.

Os proprietários das autocaravanas só precisam de ir ao site - www.camasolidaria.pt -, indicar qual a disponibilidade da sua autocaravana e a região onde se encontra, anunciou em comunicado a agência.

"Para emprestar as autocaravanas há duas opções, porque as pessoas com quem já falámos têm receio por ser um veículo caro. Estão a pedir que elas próprias levem o veículo ao local e que depois fique um voluntário a tomar conta. Na outra opção são os próprios voluntários que vão buscar as autocaravanas e as colocam à frente dos hospitais e centros de saúde", explicou hoje à Lusa o criador da iniciativa, Ricardo Paiágua.

Serão cerca de 200 voluntários a receber as autocaravanas, a "tomar conta delas" e a tratar da desinfeção, acrescentou, garantindo que o primeiro "teste" da iniciativa será num hospital, ainda por escolher, em Lisboa.

O movimento "Cama Solidária" surge na sequência de vários relatos de filas de ambulâncias à porta dos hospitais, de profissionais de saúde exaustos e de salas de espera lotadas, refere o comunicado.

A agência de comunicação 'uppOut' adianta que tem milhares de voluntários espalhados pelo país que, em 2020, trabalharam em outros projetos de cariz social para fazer face a dificuldades geradas pela covid-19, tais como "Acolhe um herói", "Acolhe uma refeição", "Acolhe um trabalho", "Acolhe um empresário", que permitiram o contacto com uma comunidade médica que agora informará os locais a necessitar de autocaravanas.