Mota-Engil, Pharol e CTT lideram ganhos na Bolsa de Lisboa que sobe 0,43%

As ações da Mota-Engil, Pharol e CTT estavam esta segunda feira a liderar os ganhos do índice PSI20 da Bolsa de Lisboa, que subia 0,43% para 5.164,32 pontos.

Pelas 08:59 (hora de Lisboa), das 18 cotadas no principal índice bolsista português, 14 subiam e quatro desciam, num dia em que as congéneres europeias negociavam em alta impulsionadas com o México e com a suspensão das taxas alfandegárias que entrariam hoje em vigor.

Os títulos da Mota Engil valorizavam 1,59% para 1,92 euros, os da Pharol subiam 1,09% para 0,15 euros e os dos CTT avançavam 1,06% para 2,29 euros.

Com um comportamento positivo seguiam também a Semapa (+0,98% para 12,32 euros), a Ramada Investimentos (+0,82% para 7,34 euros), a Sonae (+ 0,78% para 0,91 euros) e a Altri (+ 0,76% para 5,98 euros) e a Ibersol .

No setor energético, a Galp subia 0,66% para 13,73 euros e a REN subia 0,81% para 2,48 euros.

As ações do BCP, por sua vez, recuperavam 0,75% para 0,26 euros.

O “peso pesado” Jerónimo Martins subia 0,14% para 14,58 euros, a Corticeira Amorim valorizava 0,30% para 10 euros, a Navigator ganhava 0,62% para 3,22 euros e a Sonae Capital subia 0,13% para 0,78 euros.

A contrariar os ganhos, estavam a Ibersol a cair 0,50% para 7,90 euros, a elétrica EDP a perder 0,46% para 3,46 euros, a NOS a recuar 0,17% para 5,72 euros e a EDP renováveis a cair 0,11% para 9,11 euros.