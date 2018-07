Mostra Gastronómica de Produtos Agropecuários da Água Retorta

A oitava edição da Mostra pretende dar destaque às forças vivas presentes na freguesia 'mais pitoresca dos Açores', apresentando com um programa bastante abrangente, que alia o poder gastronómico a um cartaz cultural diversificado, refere comunicado.





A inauguração da Mostra decorre esta quinta-feira, pelas 19h30, sendo que meia hora antes, as barraquinhas com produtos típicos já estão abertas, contendo o famoso queijo de Água Retorta, pãocaseiro, massa sovada, bolo do forno, enchidos, compotas, licores, doces e a tão afamada açorda de lapas.





A partir das 20h30, tem lugar o cortejo alegórico que irá percorrer as principais artérias da freguesia, contando com a participação do Grupo Folclórico da Lomba do Cavaleiro, que por voltas das 21 horas atuará no jardim da casa do povo. A animação da primeira noite será feita com karaoke.





Na sexta-feira, a Mostra abre pelas 12 horas para degustação, almoços e compra dos produtos típicos de Água Retorta. Já pelo fim de tarde (19h30) decorrerá um Torneio de Sueca, promovido pelo Clube Desportivo de Água Retorta. às 21horas, atuará o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Água Retorta, seguindo do Grupo Musical D’Accord Acoustic Duet.





No sábado, a Mostra abrirá novamente às 12 horas e pelas 15 horas, realiza-se um workshop de fotografia, com o tema: “A arte de Fotografar”, levado a cabo por Marisa Dias, seguindo-se a cerimónia de distinção dos melhores alunos da freguesia e da final do Torneio de Sueca. À noite, pelas 21 horas dar-se-á continuidade à animação com o desfile e atuação das Marchas Populares.





No último dia de Mostra Gastronómica, a tarde será preenchida com jogos tradicionais para crianças, com insufláveis e pinturas faciais no campo de futebol, seguidos de jogos de futebol em todos os escalões, terminando às 20 horas com o encontro de veteranos. O encerramento da oitava edição da Mostra, ficará a cargo do Grupo Folclórico da Lomba da Fazenda e da Filarmónica da Casa, Nossa Senhora da Penha de França, pelas 22h30.





Refere a organização que o salão da casa do povo estará decorado com peças do espólio de todas as instituições da freguesia, nomeadamente do Clube Desportivo, Sociedade Filarmónica, Casa do Povo, Igreja e Grupo Folclórico. A harmonizar todo este ambiente, estarão ainda em exposição e para venda, diversas peças de artesanato, desde rendas, bordados, registos do Senhor Santo Cristo, presépios em lapinhas, instrumentos de corda, elaborados por um artesão local, entre outros trabalhos.





Este ano e pela primeira vez estarão expostas algumas espécies endémicas da área protegida da Tronqueira e produtos da Cooperativa Celeiro da Terra.