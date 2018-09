Mostra documental “Paisagens de Outrora” na Biblioteca Pública de Ponta Delgada

A mostra, que estará patente naquele espaço comercial, pretende dar a conhecer paisagens naturais e humanas associadas às memórias coletivas de São Miguel, relembrando lugares e formas de vida que o tempo alterou ou terminou.





Desta mostra constam imagens de cinco arquivos, nomeadamente do Governo Civil de Ponta Delgada, da Junta Geral do Distrito de Ponta Delgada, de René Masset, de Manuel Silveira Paiva e da coleção da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, incluindo fotografias tiradas por Francisco Afonso Chaves, que percorrem espaços e vivências da ilha de São Miguel desde finais do século XIX até à década de 80 do século XX., adianta nota do Gacs.