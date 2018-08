Mostra de Cinema na Paisagem estreia-se no Faial entre sexta-feira e domingo

A iniciativa explora o tema da paisagem, que é trabalhado de diferentes formas em todas as obras exibidas, e propõe a projeção dos filmes em diversos cenários da cidade faialense.

Em destaque na programação está a estreia nacional de “L. Cohen”, um filme realizado por James Benning, que parte do cenário de uma quinta nos EUA para pensar a obra do músico Leonard Cohen, que morreu em 2016.

A seleção de filmes inclui, também, “Shirin”, de Abbas Kiarostami, “D’Est”, longa-metragem que retrata a viagem da cineasta Chantal Akerman da Alemanha de Leste até Moscovo, e “Rudzienko”, de Sharon Lockhart, um documentário que explora a busca pela voz de jovens mulheres do Centro Juvenil de Socioterapia de Rudzienko, na Polónia.

A primeira edição da Landscapes – Mostra Internacional de Cinema, organizada por Rita Morais e Gina Macedo, em parceria com o CineClube do Faial, pretende trazer “diferentes formas de ver”, através da exploração de “uma linguagem que se situa entre caminhos – o das coisas visíveis presentes na Natureza e o do discurso na sua possibilidade interpretativa.”

A iniciativa, de caráter gratuito, é patrocinada pelo Peter Café Sport e decorre no âmbito das comemorações do centenário do emblemático bar faialense.