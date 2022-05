Moscovo anuncia destruição de arsenal de armas provenientes dos EUA e UE em Kharkiv e 280 baixas ucranianas

Cultura e Social

A MiratecArts celebrou, no passado dia 28 de abril, o sétimo aniversário do projeto 'Sorrisos de Pedra', de Helena Amaral com a adição de duas novas esculturas no 'Roteiro dos Sorrisos de Pedra', na ilha do Pico, tendo também lançado o livro "Helena Amaral Sorrisos de Pedra".