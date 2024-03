Mortágua espera “dia de celebração da democracia” nos 50 anos do 25 de Abril

“A expectativa é que muita gente vá votar, que este seja um dia de celebração da democracia”, disse a líder do BE depois de ter votado na Escola Básica N.º1 de Lisboa, na freguesia de Arroios.

Mariana Mortágua recordou que “há 50 anos houve tanta gente que lutou para que o voto passasse a ser um direito, livre”, esperando que “essa força da democracia seja hoje posta em prática no exercício do voto”.

“Estamos no ano em que celebramos 50 anos do 25 de Abril e eu acredito que as pessoas vão votar e que vão votar por convicção. Essa é a melhor forma de comemorarmos e de exercermos a democracia que conquistámos há 50 anos e que temos que celebrar, não só do ponto de vista simbólico, mas todos os dias e em particular no dia das eleições”, pediu.

Considerando “difícil prever a abstenção”, a líder do BE admitiu que pessoalmente gostar “de chegar às mesas de voto e de esperar para votar”, tal como aconteceu hoje.

“É sempre um bom sinal e por isso fiquei aqui feliz hoje por ter esperado alguns minutos para votar”, admitiu.

Mariana Mortágua reforçou o apelo aos portugueses "para que vão votar, para que decidam por si", não deixando que ninguém decida por eles.

"E eu tenho a convicção que as pessoas vão votar e que vão votar por convicção e isso é muito importante neste dia de celebração da democracia e da liberdade", insistiu.

Sobre o resto do dia, a líder bloquista, que leva o partido a votos menos de um ano depois de assumir a liderança, disse ainda que vai almoçar com a família e "aguardar pacientemente o fecho das urnas e depois os resultados".

"Penso que se adivinha uma noite longa, mas cá estaremos", respondeu, assegurando estar tranquila.

As mesas de voto para as eleições legislativas abriram hoje às 08:00 em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19:00.

As mesas de voto estarão abertas até às 19:00 em Portugal Continental e na Madeira, enquanto nos Açores abrem e fecham uma hora mais tarde em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), podem votar 10.819.122 eleitores. No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais - 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e fora da Europa -, num ato eleitoral que terá um custo a rondar os 24 milhões de euros.