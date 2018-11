Morreu o escritor chinês Jin Yong, autor de “Nasce um Herói”

As mais lidas

O autor recebeu o grau de oficial da Ordem do Império Britânico, pelo Reino Unido, e o de cavaleiro da Legião de Honra, pela França, entre outras distinções.

Segundo a editora do grupo LeYa, Jin Yong aborda “temas intemporais e universais - o Bem e o Mal, amor e sacrifício, honra e engano – e apresenta um herói em cujo caminho se encontra a salvação do mundo”.

A ação de “Nasce um Herói” decorre em 1205, quando a China imperial está à beira do colapso, enfraquecida pela invasão da dinastia Jurchen Jin, e é protegida apenas por guerreiros solitários. O herói, Guo Jing, nasceu na Mongólia, denominada o Reino do Meio, para onde sua mãe, grávida dele, fugiu, depois de o Exército de Jin ter matado o seu pai.

“Nasce um Herói” foi editado em setembro último pela ASA, e é o primeiro livro da saga “Lendas dos Heróis do Condor”.

O escritor chinês Jin Yong, de 94 anos, de quem, recentemente, foi editado em Portugal “Nasce um Herói”, morreu na terça-feira à tarde num hospital de Hong Kong, noticiou hoje o jornal The Guardian.

