Morreu o antigo lateral esquerdo do FC Porto Esquerdinha

O antigo futebolista brasileiro Esquerdinha, que representou o FC Porto entre 1998 e 2001, morreu na quarta-feira, aos 46 anos, confirmou esta quarta feira o clube campeão português de futebol, enviando as condolências à família.

José Marcelo Januário de Araújo, conhecido como Esquerdinha, foi lateral esquerdo dos ‘dragões’ entre 1998 e 2001, tendo contribuído para a conquista do pentacampeonato, em 1999.

Com a camisola do FC Porto, Esquerdinha disputou 87 jogos, nos quais apontou nove golos, tendo conquistado um campeonato, duas edições da Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Esquerdinha transferiu-se do FC Porto para os espanhóis do Saragoça, tendo em 2003 passado pela Académia, antes de rumar ao Goiás, do Brasil.

Segundo a imprensa brasileira, Esquerdinha sofreu um enfarte fulminante, quando jogava futebol com amigos.