Morreu arquiteto português Vicente Bravo

"Entregava-se muito ao trabalho e era uma pessoa reservada. Veio para Macau trabalhar com Manuel Vicente", acrescentou, referindo-se a outro conhecido arquiteto, falecido em 2013, que trabalhou muitos anos no território.

Vicente Bravo, que residia em Portugal há alguns anos, "deixou muita obra, principalmente nos anos 80 [do século passado], sobretudo habitação privada e social em Macau", disse o também presidente da organização Docomomo-Documentação e Conservação do Movimento Moderno.

O arquiteto português Vicente Bravo, de 71 anos, morreu, no sábado, em Lisboa, um profissional que "deixa muita obra" em Macau, onde viveu cerca de 30 anos, disse à Lusa o amigo e arquiteto Rui Leão.

